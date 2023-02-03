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Как уплатить сумму долга?

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Теперь налоговая сначала отправляет в банк инкассовое поручение, а только потом решение о приостановлении. Инкассовое поручение обязывает банк отправить нужную сумму с вашего счёта на счёт налоговой для уплаты долга. Самостоятельно уплачивать ничего не нужно — главное, проверьте, что на вашем счёте достаточно денег. И если нужно, пополните его любым способом.

Инкассовое поручение всегда приходит только в один банк. Поэтому если у вашей компании есть счета в нескольких банках и инкассовое не поступило в Точку, проверьте другие счета. Налоговая может отправить блокировку на любой открытый счёт в любом банке — предугадать невозможно.

Есть два способа уплатить долг, если инкассовое пришло в Точку:
- пополнить расчётный счёт в Точке — сумма долга спишется автоматически;
- пополнить баланс единого налогового счёта через Личный кабинет налогоплательщика.

Если вам придёт инкассовое поручение или блокировка на счёт в Точке, вы увидите это на главной интернет-банка. Также мы сообщим, когда налоговая отзовёт ограничения. 

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Как уплатить сумму долга — FAQ Точка Банк