Как уплатить сумму долга?

Теперь налоговая сначала отправляет в банк инкассовое поручение, а только потом решение о приостановлении. Инкассовое поручение обязывает банк отправить нужную сумму с вашего счёта на счёт налоговой для уплаты долга. Самостоятельно уплачивать ничего не нужно — главное, проверьте, что на вашем счёте достаточно денег. И если нужно, пополните его любым способом.

Инкассовое поручение всегда приходит только в один банк. Поэтому если у вашей компании есть счета в нескольких банках и инкассовое не поступило в Точку, проверьте другие счета. Налоговая может отправить блокировку на любой открытый счёт в любом банке — предугадать невозможно.

Есть два способа уплатить долг, если инкассовое пришло в Точку:

- пополнить расчётный счёт в Точке — сумма долга спишется автоматически;

- пополнить баланс единого налогового счёта через Личный кабинет налогоплательщика.

Если вам придёт инкассовое поручение или блокировка на счёт в Точке, вы увидите это на главной интернет-банка. Также мы сообщим, когда налоговая отзовёт ограничения.