Что такое приостановление?

Приостановление — это ограничение, которое действует на определённую сумму на счёте или на весь счёт. Такое ограничение накладывает налоговая, если вы вовремя не выполнили какое-то требование.

Причины для приостановления могут быть разные: забыли сдать отчётность в нужный срок, не заплатили взносы или налоги, не закрыли штрафы. В налоговой следят, чтобы всё было сделано вовремя.

Налоговая отправляет приостановления во все банки, в которых у вас открыты счета. Ограничение будет действовать даже на валютных счетах. О том, как снять приостановления и больше их не допустить, мы рассказываем в нашей статье «Что делать, когда налоговая блокирует счёт».