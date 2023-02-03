Можно ли пользоваться счётом, если есть приостановление?

Зависит от того, какое это приостановление. Когда налоговая присылает решение о приостановлении, мы отправляем вам его в интернет-банке. Там видно, это приостановление на конкретную сумму или полная блокировка счёта.

Причины для приостановлений разные. Возможно, вы не заплатили налоги или вовремя не сдали декларацию — лучше уточнить напрямую в налоговой.

Кстати, о том, как снять блокировки и больше их не допустить, мы рассказываем в нашей статье «Что делать, когда налоговая блокирует счёт».

Как пользоваться счётом при приостановлении на сумму

Так же как и всегда. Заблокирована только конкретная сумма, на остальную вы можете отправлять платежи. То есть, если на вашем счёте 1 000 рублей и приостановление на 100 рублей, вы можете спокойно пользоваться 900 рублями. Как уплатить эти 100 рублей, читайте в вопросе «Как уплатить сумму приостановления?».

Когда приостановление будет снято, сумма разблокируется и будет доступна для использования. Кстати, ограничений на входящие платежи нет — пополнять счёт можно спокойно.

Как пользоваться счётом при полной блокировке

Счёт работает, входящие платежи зачисляются, но заплатить контрагентам нельзя. Отправить можно только алименты, зарплату и другие платежи с очерёдностью 1–3. Платёж 4 очереди можно провести только на основании исполнительного документа — например, судебного приказа или исполнительного листа. Из 5 очереди — только обязательные налоговые платежи.