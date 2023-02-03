Калькулятор компенсации при увольнении
Период, не включаемый в отпускной стаж
Период, не включаемый в отпускной стаж
— Дату приёма на работу и дату увольнения.
— Причину увольнения.
— Количество отпускных дней в году. Если был период, не включаемый в отпускной стаж, укажите его.
— Сколько отпускных дней брал работник за время работы в компании.
— Средний дневной заработок: он рассчитывается за 12 месяцев до увольнения.
При увольнении сотрудник получает компенсацию. Калькулятор поможет рассчитать сумму выходного пособия и компенсации за неиспользованный отпуск.
Обычно сумма выходного пособия рассчитывается из среднего месячного заработка.
Однако, размер выходного пособия может рассчитываться по соглашению сторон или по условиям коллективного договора. Например, это может быть оклад или фиксированная сумма.
При увольнении по собственному желанию работодатель выплачивает зарплату на дату увольнения и компенсацию за неиспользованный отпуск.
Расчёт зарплаты зависит от системы оплаты труда. Оклад рассчитывается пропорционально отработанному времени, сдельная оплата — по фактически сделанной работе, а почасовая — за фактически отработанные часы.
Компенсацию за неиспользованный отпуск рассчитывают с учётом среднедневного заработка и накопленных дней на дату увольнения.