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Калькулятор компенсации при увольнении

Период, не включаемый в отпускной стаж

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Как рассчитать выплаты при увольнении с помощью калькулятора

Укажите в калькуляторе эти данные:

— Дату приёма на работу и дату увольнения.

— Причину увольнения.

— Количество отпускных дней в году. Если был период, не включаемый в отпускной стаж, укажите его.

— Сколько отпускных дней брал работник за время работы в компании.

— Средний дневной заработок: он рассчитывается за 12 месяцев до увольнения.

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Частые вопросы

Какие виды компенсаций можно рассчитать с помощью калькулятора при увольнении?

При увольнении сотрудник получает компенсацию. Калькулятор поможет рассчитать сумму выходного пособия и компенсации за неиспользованный отпуск.

Как рассчитать выходное пособие при увольнении по соглашению сторон?

Обычно сумма выходного пособия рассчитывается из среднего месячного заработка.

Однако, размер выходного пособия может рассчитываться по соглашению сторон или по условиям коллективного договора. Например, это может быть оклад или фиксированная сумма.

Какие выплаты положены при увольнении по собственному желанию и как их рассчитать?

При увольнении по собственному желанию работодатель выплачивает зарплату на дату увольнения и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Расчёт зарплаты зависит от системы оплаты труда. Оклад рассчитывается пропорционально отработанному времени, сдельная оплата — по фактически сделанной работе, а почасовая — за фактически отработанные часы.

Компенсацию за неиспользованный отпуск рассчитывают с учётом среднедневного заработка и накопленных дней на дату увольнения.

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