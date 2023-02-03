Укажите в калькуляторе эти данные:

Укажите в калькуляторе эти данные:

— Дату приёма на работу и дату увольнения.

— Причину увольнения.

— Количество отпускных дней в году. Если был период, не включаемый в отпускной стаж, укажите его.

— Сколько отпускных дней брал работник за время работы в компании.

— Средний дневной заработок: он рассчитывается за 12 месяцев до увольнения.