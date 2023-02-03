Сумма прописью онлайн
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Что делает калькулятор «Сумма прописью онлайн» и кому он полезен
Когда использовать калькулятор «Сумма прописью онлайн»
Калькулятор пригодится, когда нужно указать стоимость в договоре, счёте на оплату, счёте-фактуре, УПД или прописать сумму в справках о выплатах для сотрудников.
Его также можно использовать, если вы захотите проверить, как правильно склонять числительные. Калькулятор работает бесплатно.
Как работает перевод чисел в слова
Как правильно писать сумму
Сумму в документах указывают цифрами и прописью:
- Сумму прописью — с заглавной буквы
- Копейки — цифрами
- Валюту и слово «копейки» — с прописной буквы в родительном падеже
- Если сумма целая, после неё обязательно пишут «00 копеек»
Варианты расшифровки написания сумм в договорах
Обычно суммы записывают словами, чтобы исключить разночтения. Вот как это может выглядеть:
- Предельная сумма договора составляет 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
- Стоимость услуг по договору: 103 500,50 рублей (Сто три тысячи пятьсот рублей 50 копеек), без НДС.
- Общая сумма договора не превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% — 200 000,00 ₽.
- Сумма договора — 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% — 10 000,00 ₽.
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Частые вопросы
Зачем писать сумму прописью?
Написание суммы словами — дополнительная защита от ошибок и мошенничества. Цифры легко исправить или подделать, а текстовая форма позволяет избежать разночтений.
В какие документы нужно добавлять сумму прописью?
Сумма пишется словами в юридически значимых и финансовых документах: там требуется точно указывать денежные обязательства. Это, как правило, договоры и контракты, счета-фактуры, УПД и накладные, акты выполненных работ или услуг, счета на оплату, приходный и расходный кассовый ордер.
Почему копейки пишутся цифрами?
Чтобы упростить восприятие и сэкономить место в документах, копейки обычно указывают с помощью цифр. Кроме того, их финансовая значимость невелика, поэтому ошибка в учёте копеек не так страшна.
Нужно ли исправлять ошибку, когда в накладной сумма цифрами написана верно, а прописью с ошибкой?
Да, расхождение в цифровых значениях и словах нужно устранить, чтобы избежать двойных суждений, возможных споров и признания документа недействительным. Принятый в документообороте способ исправить ошибку — зачеркнуть её, написать верный вариант и заверить подписью ответственного лица с пометкой
«Исправленному верить».
Когда можно не прописывать сумму прописью в документах?
Если внутренними документами компании или законодательными актами
не закреплено требование дублировать сумму прописью.
Если документы не связаны с денежными операциями или не имеют юридической значимости.