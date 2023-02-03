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Калькулятор пеней

Должник

На расчёт пеней влияет ключевая ставка банка России. На сайте ЦБ есть архив с ключевыми ставками на конкретный день — это значение мы включим в расчёт автоматически. Если вы хотите рассчитать пени на будущий период — калькулятор рассчитает их по актуальному размеру ставки. Ставка в будущем может измениться.

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На расчёт пеней влияет ключевая ставка банка России. На сайте ЦБ есть архив с ключевыми ставками на конкретный день — это значение мы включим в расчёт автоматически. Если вы хотите рассчитать пени на будущий период — калькулятор рассчитает их по актуальному размеру ставки. Ставка в будущем может измениться.

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Подготовим и сдадим декларацию и уведомления по ЕНП. А ещё рассчитаем сумму налогов и взносов, сформируем платежи и отправим их в нужный срок.

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Как рассчитываются пени

Сумма задолженности

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки. Порядок начисления пеней регулируется в статье 75 Налогового кодекса РФ.

Формула расчёта пеней для ИП

Пени = Сумма х Дни х Ставка / 300

Формула расчёта пеней для юрлиц

Для юрлиц пени рассчитываются в зависимости от продолжительности просрочки: первые 30 дней считаются по 1/300, свыше 30 дней по 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ.

Пени = Сумма х 30 х Ставка / 300 + Сумма х (Дни — 30) х Ставка / 150

Мы — Точка

Делаем мир удобным для предпринимателей.

И бухгалтерию тоже.

Калькулятор пеней бесплатный?

Да, платить не нужно. Просто укажите:

— организационно-правовую форму: ИП или ООО;

— сумму задолженности;

— дату, когда задолженность должна быть выплачена;

— возможность включить в просрочку день оплаты.

Калькулятор бесплатно рассчитает количество дней просрочки и сумму пеней.

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Калькулятор пеней - Онлайн калькулятор для расчёта пеней