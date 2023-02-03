Калькулятор пеней
Должник
На расчёт пеней влияет ключевая ставка банка России. На сайте ЦБ есть архив с ключевыми ставками на конкретный день — это значение мы включим в расчёт автоматически. Если вы хотите рассчитать пени на будущий период — калькулятор рассчитает их по актуальному размеру ставки. Ставка в будущем может измениться.
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На расчёт пеней влияет ключевая ставка банка России. На сайте ЦБ есть архив с ключевыми ставками на конкретный день — это значение мы включим в расчёт автоматически. Если вы хотите рассчитать пени на будущий период — калькулятор рассчитает их по актуальному размеру ставки. Ставка в будущем может измениться.
Как рассчитываются пени
Сумма задолженности
Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки. Порядок начисления пеней регулируется в статье 75 Налогового кодекса РФ.
Формула расчёта пеней для ИП
Пени = Сумма х Дни х Ставка / 300
Формула расчёта пеней для юрлиц
Для юрлиц пени рассчитываются в зависимости от продолжительности просрочки: первые 30 дней считаются по 1/300, свыше 30 дней по 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ.
Пени = Сумма х 30 х Ставка / 300 + Сумма х (Дни — 30) х Ставка / 150
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Калькулятор пеней бесплатный?
Да, платить не нужно. Просто укажите:
— организационно-правовую форму: ИП или ООО;
— сумму задолженности;
— дату, когда задолженность должна быть выплачена;
— возможность включить в просрочку день оплаты.
Калькулятор бесплатно рассчитает количество дней просрочки и сумму пеней.