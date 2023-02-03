Калькулятор пеней

Должник Юридическое лицо ИП или физлицо

Сумма задолженности

Установленная дата оплаты

Дата фактической оплаты

Включить в просрочку день оплаты

На расчёт пеней влияет ключевая ставка банка России. На сайте ЦБ есть архив с ключевыми ставками на конкретный день — это значение мы включим в расчёт автоматически. Если вы хотите рассчитать пени на будущий период — калькулятор рассчитает их по актуальному размеру ставки. Ставка в будущем может измениться.