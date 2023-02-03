Калькулятор расчёта отпускных

Шаг 2 . Введите даты предполагаемого отпуска и расчётный период.

Калькулятор автоматически предложит расчётный период. Если сотрудник работал в расчётном периоде с перерывами, надо указать периоды исключения. Например, если работник был:

в отпуске;

в командировке;

на больничном;

в декретном отпуске.

Если в компании была индексация зарплаты, укажите месяц индексации. Калькулятор учтёт повышающий коэффициент для расчёта заработка.