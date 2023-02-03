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Калькулятор расчёта отпускных

Есть исключения дней

Была индексация зарплаты в организации

Как работает онлайн‑калькулятор отпускных?

Калькулятор рассчитывает сумму отпускных, которую должен получить сотрудник. Вот пошаговая инструкция.

Шаг 1. Выберите тип отпуска.

  • Ежегодный отпуск
  • Ежегодный дополнительный отпуск
  • Учебный отпуск

Шаг 2. Введите даты предполагаемого отпуска и расчётный период.

Калькулятор автоматически предложит расчётный период. Если сотрудник работал в расчётном периоде с перерывами, надо указать периоды исключения. Например, если работник был:

  • в отпуске;
  • в командировке;
  • на больничном;
  • в декретном отпуске.

Если в компании была индексация зарплаты, укажите месяц индексации. Калькулятор учтёт повышающий коэффициент для расчёта заработка.

Шаг 3. Укажите сумму для расчёта среднедневного заработка.

Введите сумму всех начислений сотруднику за вычетом периодов исключения: начисления / дни для расчёта = среднедневной заработок

Шаг 4. Рассчитайте сумму отпускных.

Сумма отпускных для ежегодного отпуска и дополнительного ежегодного отпуска = средний дневной заработок × длительность отпуска.

Сумма отпускных для учебного отпуска = средний дневной заработок × длительность отпуска × % сохранения заработка.

Отпускные выплачиваются за вычетом НДФЛ. По умолчанию вычитается НДФЛ в размере 13%. Если у сотрудника высокий доход, ставка может быть выше.

Как рассчитать отпускные при неполном месяце работы?

Отпускные рассчитываются с учётом количества рабочих дней. Если месяц отработан полностью — 29,3 / кол-во календарных дней в месяце × на кол-во отработанных дней в месяце. Если были периоды исключения, расчёт проходит по такой формуле: количество рабочих дней / количество календарных дней месяца × количество отработанных в месяце календарных дней.

Статья 120 ТК РФ. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

Частые вопросы

Может ли калькулятор отпускных учесть премии и надбавки?

Если в разделе «Начисление» указать доход с учётом премии, то среднедневной заработок будет больше. А сумма отпускных будет рассчитана с учётом всех начислений.

Подходит ли калькулятор для расчёта отпускных для разных должностей?

Да, ограничений по перечню должностей нет.

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Калькулятор отпускных - расчет дней отпуска онлайн — банк Точка