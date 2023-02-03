Калькулятор расчёта отпускных
Есть исключения дней
Была индексация зарплаты в организации
Есть исключения дней
Была индексация зарплаты в организации
Калькулятор рассчитывает сумму отпускных, которую должен получить сотрудник. Вот пошаговая инструкция.
Калькулятор автоматически предложит расчётный период. Если сотрудник работал в расчётном периоде с перерывами, надо указать периоды исключения. Например, если работник был:
Если в компании была индексация зарплаты, укажите месяц индексации. Калькулятор учтёт повышающий коэффициент для расчёта заработка.
Введите сумму всех начислений сотруднику за вычетом периодов исключения: начисления / дни для расчёта = среднедневной заработок
Сумма отпускных для ежегодного отпуска и дополнительного ежегодного отпуска = средний дневной заработок × длительность отпуска.
Сумма отпускных для учебного отпуска = средний дневной заработок × длительность отпуска × % сохранения заработка.
Отпускные выплачиваются за вычетом НДФЛ. По умолчанию вычитается НДФЛ в размере 13%. Если у сотрудника высокий доход, ставка может быть выше.
Отпускные рассчитываются с учётом количества рабочих дней. Если месяц отработан полностью — 29,3 / кол-во календарных дней в месяце × на кол-во отработанных дней в месяце. Если были периоды исключения, расчёт проходит по такой формуле: количество рабочих дней / количество календарных дней месяца × количество отработанных в месяце календарных дней.
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.
Если в разделе «Начисление» указать доход с учётом премии, то среднедневной заработок будет больше. А сумма отпускных будет рассчитана с учётом всех начислений.
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