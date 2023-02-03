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Калькулятор НДС и налоговой нагрузки на УСН и АУСН

Сравните, как меняется нагрузка при разных СНО, выручке и ставках НДС

Внесите расходы, которые подтверждены документально. Калькулятор покажет нагрузку для ИП без сотрудников по стандартным ставкам.

Всего расходов за год
0 ₽

Как пользоваться калькулятором НДС для УСН и АУСН

1

Укажите выручку за год

Без учёта НДС

2

Введите расходы на поставщиков

Которые работают без НДС и с НДС

3

Получите расчёт

И сравните налоговую нагрузку
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Пример расчётов НДС и общей налоговой нагрузки на УСН и АУСН

Для ИП с выручкой более 20 000 000 ₽
Что должен выбрать предприниматель

Ему нужно решить, какая ставка НДС выгоднее:

  • Стандартная — 22%, чтобы вычитать уплаченный налог из НДС с продаж
  • Пониженная — 5 или 7%, но без права на вычет

А ещё ИП может сменить систему налогообложения, например, перейти на АУСН.

Как калькулятор поможет с выбором

Представим, что предприниматель на УСН указал подтверждённые доходы 27 000 000 ₽, расходы с НДС 2 000 000 ₽ и расходы без НДС 8 000 000 ₽. Калькулятор покажет такой результат:

  • На АУСН «Доходы» прибыль после выплаты налогов составит 14 840 000 ₽
  • На УСН «Доходы минус расходы» — 14 259 269 ₽
  • На АУСН «Доходы минус расходы» — 13 600 000 ₽

Получается, выгоднее всего будет перейти на АУСН «Доходы».

Зачем нужен калькулятор НДС для УСН и АУСН

Выбрать СНО

Калькулятор покажет налоговую нагрузку для нескольких систем налогообложения:

  • УСН «Доходы»
  • УСН «Доходы минус расходы»
  • АУСН «Доходы»
  • АУСН «Доходы минус расходы»
Выбрать ставку НДС

Калькулятор рассчитает налог по сниженной и стандартной ставке:

  • 5 или 7% — итоговый процент зависит от выручки.
  • 22% — это выгодно, если у вас много поставщиков с НДС: уплаченный налог можно вычесть из НДС с продаж. На сниженной ставке так уже не получится.

Что такое налоговая нагрузка на УСН и АУСН

Это все налоги и взносы, которые предприниматель платит в бюджет
Если ИП на УСН
  • 15% для объекта «Доходы минус расходы»
  • Страховые взносы — фиксированные и дополнительные
  • НДС — 5, 7 или 22%
Если ИП на АУСН
  • 8% для объекта «Доходы»
  • 20% для объекта «Доходы минус расходы»
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8 (800) 600 46 57
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Частые вопросы

Что делает калькулятор и какие у него есть ограничения?

Инструмент помогает сравнить налоговую нагрузку для УСН в 2026 году — ставки 5 или 7%, без вычета, и 22%, с вычетами.

Вот главные ограничения калькулятора:

  • работает только для ИП на УСН и АУСН;
  • учитывает фиксированные и дополнительные взносы, без наёмных работников;
  • не учитывает региональные ставки и налоговые каникулы;
  • считает входящий НДС по расходам по ставке 22%.

Результаты носят ориентировочный характер и нужны, чтобы помочь выбрать систему налогообложения.

Можно ли доверять результатам калькулятора как окончательным для отчётности?

Калькулятор даёт примерные расчёты, чтобы предпринимателю было проще выбрать налоговую систему. Итоговую сумму налогов лучше сверить с учётной системой или бухгалтером.

Инструмент не учитывает все нюансы — например региональные льготы.

Можно ли сравнивать 5 и 22% без вычета?

Да, можно. Калькулятор помогает сравнить налоговую нагрузку при ставках 5% или 7% — они зависят от суммы дохода — и 22%. 

Благодаря расчётам можно оценить, какой вариант выгоднее именно для вашего бизнеса при разных СНО.

  • Если вы выбираете ставку без вычета — это 5 или 7%, — расчёт идёт только по доходам.
  • При 22% дополнительно учитываются вычеты входящего НДС по покупкам.
  • Если вы не ввели сумму расходов с НДС, то вычет не применяется: он будет равен нулю.

Можно ли в расчёте учесть льготные региональные ставки УСН?

На текущий момент региональные льготные ставки УСН в инструменте не предусмотрены.

Если нужно учесть льготу, посчитайте налог по стандартной ставке, а потом вручную уменьшите итог на процент региональной скидки.

У меня не сходятся результаты для НДС 5% — почему?

Обычно причина в том, как указана сумма.

  • Если она включает НДС, налог вычисляется по формуле: сумма × 5 / 105.
  • Если не включает НДС: сумма × 0,05.

В калькуляторе доход вводится только без НДС, поэтому при ручном расчёте стоит проверить, что вы не используете сумму с налогом, — это может исказить результат.

Как посчитать налог 15% для УСН «Доходы минус расходы», если входные данные указаны с НДС?

Для начала вам нужно посчитать НДС и базу:

  1. Выделите НДС из дохода. При ставке 22% формула будет такой: доход с НДС × 22 / 122.
  2. Рассчитайте базу по УСН «Доходы минус расходы»: доход без НДС – расходы.
  3. Вычислите налог: база × 15%.

Представим, что доходы предпринимателя составляют 70 000 000 ₽ с НДС 22%, расходы — 50 000 000 ₽ без НДС.

  • Выделяем НДС: 70 × 22 / 122 = 12 620 000 ₽.
  • Доход без НДС = 57 380 000 ₽.
  • База = 7 380 000 ₽.
  • Налог = 1 110 000 ₽.

Если расходы предпринимателя указаны с НДС, их нужно «очистить» по той же формуле.

А если применяется ставка НДС 5 или 7%, расчёт будет другим.

Как учитывать входящий НДС при выборе между ставками 5 или 7% без вычета и 22% с вычетами?

Если выбираете 5 или 7%, входящий НДС не принимается к вычету — его можно включить в расходы при УСН «Доходы минус расходы».

При ставке 22% вы имеете право на вычет входящего НДС по покупкам.

Что выгоднее — зависит от доли расходов и наличия входящего НДС: наш калькулятор помогает быстро сравнить оба варианта.

Как получить понятный пошаговый пример расчёта?

Введите доход без НДС и расходы — с НДС и без него. Калькулятор рассчитает налоги по УСН и АУСН, покажет НДС и страховые взносы.

Результат даст понять, как меняется налоговая нагрузка при разных ставках.

Как трактовать результаты, если у меня сложная структура расходов: часть с НДС, а часть — без?

Разделите расходы на две категории:

  • покупки с НДС, который можно принять к вычету;
  • покупки без НДС, которые включаются в обычные расходы.

В калькуляторе это уже учтено: вы вводите суммы в разные поля, а инструмент сам показывает, какая ставка и режим выгоднее для вашего бизнеса.

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