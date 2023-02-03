Как калькулятор поможет с выбором

Как калькулятор поможет с выбором

Представим, что предприниматель на УСН указал подтверждённые доходы 27 000 000 ₽, расходы с НДС 2 000 000 ₽ и расходы без НДС 8 000 000 ₽. Калькулятор покажет такой результат:

На АУСН «Доходы» прибыль после выплаты налогов составит 14 840 000 ₽

На УСН «Доходы минус расходы» — 14 259 269 ₽

На АУСН «Доходы минус расходы» — 13 600 000 ₽

Получается, выгоднее всего будет перейти на АУСН «Доходы».