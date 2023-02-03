Калькулятор НДС и налоговой нагрузки на УСН и АУСНСравните, как меняется нагрузка при разных СНО, выручке и ставках НДС
Внесите расходы, которые подтверждены документально. Калькулятор покажет нагрузку для ИП без сотрудников по стандартным ставкам.
Внесите расходы, которые подтверждены документально. Калькулятор покажет нагрузку для ИП без сотрудников по стандартным ставкам.
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Ему нужно решить, какая ставка НДС выгоднее:
А ещё ИП может сменить систему налогообложения, например, перейти на АУСН.
Представим, что предприниматель на УСН указал подтверждённые доходы 27 000 000 ₽, расходы с НДС 2 000 000 ₽ и расходы без НДС 8 000 000 ₽. Калькулятор покажет такой результат:
Получается, выгоднее всего будет перейти на АУСН «Доходы».
Калькулятор покажет налоговую нагрузку для нескольких систем налогообложения:
Калькулятор рассчитает налог по сниженной и стандартной ставке:
Инструмент помогает сравнить налоговую нагрузку для УСН в 2026 году — ставки 5 или 7%, без вычета, и 22%, с вычетами.
Вот главные ограничения калькулятора:
Результаты носят ориентировочный характер и нужны, чтобы помочь выбрать систему налогообложения.
Калькулятор даёт примерные расчёты, чтобы предпринимателю было проще выбрать налоговую систему. Итоговую сумму налогов лучше сверить с учётной системой или бухгалтером.
Инструмент не учитывает все нюансы — например региональные льготы.
Да, можно. Калькулятор помогает сравнить налоговую нагрузку при ставках 5% или 7% — они зависят от суммы дохода — и 22%.
Благодаря расчётам можно оценить, какой вариант выгоднее именно для вашего бизнеса при разных СНО.
На текущий момент региональные льготные ставки УСН в инструменте не предусмотрены.
Если нужно учесть льготу, посчитайте налог по стандартной ставке, а потом вручную уменьшите итог на процент региональной скидки.
Обычно причина в том, как указана сумма.
В калькуляторе доход вводится только без НДС, поэтому при ручном расчёте стоит проверить, что вы не используете сумму с налогом, — это может исказить результат.
Для начала вам нужно посчитать НДС и базу:
Представим, что доходы предпринимателя составляют 70 000 000 ₽ с НДС 22%, расходы — 50 000 000 ₽ без НДС.
Если расходы предпринимателя указаны с НДС, их нужно «очистить» по той же формуле.
А если применяется ставка НДС 5 или 7%, расчёт будет другим.
Если выбираете 5 или 7%, входящий НДС не принимается к вычету — его можно включить в расходы при УСН «Доходы минус расходы».
При ставке 22% вы имеете право на вычет входящего НДС по покупкам.
Что выгоднее — зависит от доли расходов и наличия входящего НДС: наш калькулятор помогает быстро сравнить оба варианта.
Введите доход без НДС и расходы — с НДС и без него. Калькулятор рассчитает налоги по УСН и АУСН, покажет НДС и страховые взносы.
Результат даст понять, как меняется налоговая нагрузка при разных ставках.
Разделите расходы на две категории:
В калькуляторе это уже учтено: вы вводите суммы в разные поля, а инструмент сам показывает, какая ставка и режим выгоднее для вашего бизнеса.