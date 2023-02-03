Коммерческое финансирование для грузоперевозок

Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании.
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах.
Получите кредит и пользуйтесь деньгами.
Это возможность получить финансирование на развитие транспортного бизнеса, покупку или обновление автопарка, оплату топлива и других операционных расходов без нагрузки на бюджет компании.
Основные требования — стабильные обороты компании и отсутствие просрочек по прошлым займам. Срок финансирования зависит от программы и может составлять от нескольких месяцев до пяти лет.
Авторизация через Госуслуги, фото паспорта директора компании или собственника ИП и данные об оборотах бизнеса.
Определите цель использования средств: покупка транспорта, пополнение оборотных средств или расширение автопарка. Сравните условия программ по ставке, сумме и сроку. Выберите вариант, который соответствует задачам вашего транспортного бизнеса без лишней нагрузки на бюджет.
Да, досрочное погашение возможно. Условия досрочного погашения зависят от выбранной программы. Уточните наличие комиссий и ограничений, когда будете оформлять кредит.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.