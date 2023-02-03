Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании.
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах.
Получите кредит и пользуйтесь деньгами.
Коммерческое финансирование — это способ получить деньги на развитие, не используя свои сбережения. Неважно, нужно вам закупить партию товара, новое оборудование или расширить производство, финансирование позволяет сделать это, используя будущие доходы.
Доступны различные виды коммерческого финансирования: овердрафт, факторинг и кредиты от партнёров с индивидуальными условиями. Финансирование можно получить уже через три месяца после регистрации бизнеса при наличии стабильных оборотов.
Всё делается онлайн, за несколько шагов:
Решение банк примет в срок до пяти рабочих дней.
Скан или фото паспорта собственника ИП или директора ООО в хорошем качестве и выписка по счёту из банка. Также нужно, чтобы собственник ИП или директор ООО подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.
Да, возможность досрочного погашения и изменения условий коммерческого финансирования зависит от выбранной программы. Уточните конкретные условия при оформлении заявки или у специалистов Точка Банка.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.