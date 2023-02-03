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Коммерческое финансирование для юридических лиц и бизнеса

До 10 000 000 ₽ на развитие и срочные траты. Рассчитаем условия без счёта в Точка Банк.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Оставьте заявку на кредит

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании.

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах.

3
Откройте счёт в Точка Банк

Получите кредит и пользуйтесь деньгами.

Частые вопросы

Что такое коммерческое финансирование для юридических лиц и бизнеса и как оно может помочь развитию моего предприятия?

Коммерческое финансирование — это способ получить деньги на развитие, не используя свои сбережения. Неважно, нужно вам закупить партию товара, новое оборудование или расширить производство, финансирование позволяет сделать это, используя будущие доходы.

Какие условия предоставления коммерческого финансирования для юридических лиц и бизнеса можно получить в Точка Банк?

Доступны различные виды коммерческого финансирования: овердрафт, факторинг и кредиты от партнёров с индивидуальными условиями. Финансирование можно получить уже через три месяца после регистрации бизнеса при наличии стабильных оборотов.

Как получить коммерческое финансирование для юридических лиц и бизнеса: пошаговая инструкция?

Всё делается онлайн, за несколько шагов:

  1. Оставляете заявку на сайте.
  2. Проходите авторизацию через Госуслуги.
  3. Отправляете фото паспорта директора или владельца ИП.
  4. Подключаете сервис для подтверждения оборотов.

Решение банк примет в срок до пяти рабочих дней.

Какие документы нужны, чтобы оформить заявку на кредит для развития бизнеса?

Скан или фото паспорта собственника ИП или директора ООО в хорошем качестве и выписка по счёту из банка. Также нужно, чтобы собственник ИП или директор ООО подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.

Можно ли погасить кредит досрочно или изменить условия коммерческого финансирования для юридических лиц и бизнеса?

Да, возможность досрочного погашения и изменения условий коммерческого финансирования зависит от выбранной программы. Уточните конкретные условия при оформлении заявки или у специалистов Точка Банка.

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Юридическая информация

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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