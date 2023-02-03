Кредиты для бизнеса на маркетплейсах

Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Забирайте выручку с Ozon, WB и Яндекс Маркета, когда она вам нужна. Дешевле, чем у маркетплейсов.
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Это финансирование для продавцов, которые уже торгуют на Wildberries, Ozon или других площадках. Деньги помогают не останавливать рост: закупать товар, масштабировать продажи и закрывать кассовые разрывы. В Точка Банке доступны факторинг или ранний вывод выручки и экспресс‑кредиты одной суммой. Всё оформляется онлайн, без походов в офис.
Главное условие — стабильные продажи и обороты на торговой площадке. Мы можем рассмотреть заявку уже через шесть месяца после регистрации бизнеса, если у вас есть активность. Точные условия по процентной ставке, сумме и сроку зависят от выбранной программы. Например, овердрафт выдаётся на короткий срок для повседневных задач, а кредит от партнёра — на несколько лет для масштабирования. Всё можно рассчитать и оформить в личном кабинете.
Скан или фото паспорта собственника ИП или директора ООО в хорошем качестве и выписка по счёту из банка. Также нужно, чтобы собственник ИП или директор ООО подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.
Условия досрочного погашения зависят от выбранной программы кредитования. Рекомендуем уточнить это при оформлении заявки, чтобы сразу выбрать вариант без лишних ограничений.
Деньги можно потратить на закупку товара, рекламу на маркетплейсах, логистику, упаковку и маркировку, расширение ассортимента. Ограничений по целевому использованию, как правило, нет, главное, чтобы средства работали на рост бизнеса.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.