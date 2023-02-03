Кредиты для бизнеса на маркетплейсах

Главное условие — стабильные продажи и обороты на торговой площадке. Мы можем рассмотреть заявку уже через шесть месяца после регистрации бизнеса, если у вас есть активность. Точные условия по процентной ставке, сумме и сроку зависят от выбранной программы. Например, овердрафт выдаётся на короткий срок для повседневных задач, а кредит от партнёра — на несколько лет для масштабирования. Всё можно рассчитать и оформить в личном кабинете.