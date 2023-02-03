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Кредиты для бизнеса на маркетплейсах

До 10 000 000 ₽ на развитие и срочные траты. Рассчитаем условия без счёта в Точка Банке

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Ускорьте выплаты от маркетплейсов

Ранний вывод выручки

Забирайте выручку с Ozon, WB и Яндекс Маркета, когда она вам нужна. Дешевле, чем у маркетплейсов.

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Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Как получить кредит для селлеров

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое кредиты для бизнеса на маркетплейсах и какие варианты можно рассмотреть?

Это финансирование для продавцов, которые уже торгуют на Wildberries, Ozon или других площадках. Деньги помогают не останавливать рост: закупать товар, масштабировать продажи и закрывать кассовые разрывы. В Точка Банке доступны  факторинг или ранний вывод выручки и экспресс‑кредиты одной суммой. Всё оформляется онлайн, без походов в офис.

На каких условиях можно получить кредит для бизнеса на маркетплейсах?

Главное условие — стабильные продажи и обороты на торговой площадке. Мы можем рассмотреть заявку уже через шесть месяца после регистрации бизнеса, если у вас есть активность. Точные условия по процентной ставке, сумме и сроку зависят от выбранной программы. Например, овердрафт выдаётся на короткий срок для повседневных задач, а кредит от партнёра — на несколько лет для масштабирования. Всё можно рассчитать и оформить в личном кабинете.

Какие документы нужны, чтобы подать заявку на кредит для бизнеса?

Скан или фото паспорта собственника ИП или директора ООО в хорошем качестве и выписка по счёту из банка. Также нужно, чтобы собственник ИП или директор ООО подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.

Можно ли погасить кредит для бизнеса на маркетплейсах досрочно без штрафных санкций?

Условия досрочного погашения зависят от выбранной программы кредитования. Рекомендуем уточнить это при оформлении заявки, чтобы сразу выбрать вариант без лишних ограничений.

На что можно потратить средства, полученные в кредит для развития бизнеса на маркетплейсах?

Деньги можно потратить на закупку товара, рекламу на маркетплейсах, логистику, упаковку и маркировку, расширение ассортимента. Ограничений по целевому использованию, как правило, нет, главное, чтобы средства работали на рост бизнеса.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредиты для бизнеса на маркетплейсах, кредит для селлеров маркетплейсов - Точка Банк