Кредит для грузоперевозок

Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Это деньги для транспортного бизнеса. Вы берёте их, например, под процент на развитие компании или на покупку новой техники, а затем возвращаете банку по графику платежей.
Вы можете получить финансирование уже через три месяца после регистрации бизнеса. Мы предлагаем разные варианты: овердрафт, факторинг и кредиты от партнёров. Условия по ставке, сумме и сроку мы подбираем индивидуально.
Авторизация через Госуслуги, фото вашего паспорта как собственника ИП, данные об оборотах бизнеса, документы, которые подтверждают ваше право собственности на имущество, которое вы предлагаете в залог
Подайте онлайн‑заявку в Точка Банк. Для таких целей подойдёт инвестиционный кредит или программа от партнёров: вы сможете выбрать срок от пяти лет и более на выгодных для вас условиях.
Да, погасить кредит досрочно можно. Особенности зависят от выбранной программы, точные условия уточняйте при оформлении заявки.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.