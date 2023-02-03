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Кредит для грузоперевозок

Кредит до 10 000 000 ₽ для транспортных компаний. Рассчитаем условия для бизнеса без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Как получить кредит для грузоперевозок

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое кредиты для грузоперевозок и как они работают?

Это деньги для транспортного бизнеса. Вы берёте их, например, под процент на развитие компании или на покупку новой техники, а затем возвращаете банку по графику платежей.

Какие условия предоставления кредитов для грузоперевозок в Точка Банк?

Вы можете получить финансирование уже через три месяца после регистрации бизнеса. Мы предлагаем разные варианты: овердрафт, факторинг и кредиты от партнёров. Условия по ставке, сумме и сроку мы подбираем индивидуально.

Какие документы нужны, чтобы оформить заявку на кредит?

Авторизация через Госуслуги, фото вашего паспорта как собственника ИП, данные об оборотах бизнеса, документы, которые подтверждают ваше право собственности на имущество, которое вы предлагаете в залог

Как получить финансирование на расширение автопарка или обновление техники?

Подайте онлайн‑заявку в Точка Банк. Для таких целей подойдёт инвестиционный кредит или программа от партнёров: вы сможете выбрать срок от пяти лет и более на выгодных для вас условиях.

Можно ли погасить кредит для грузоперевозок досрочно и какие при этом есть особенности?

Да, погасить кредит досрочно можно. Особенности зависят от выбранной программы, точные условия уточняйте при оформлении заявки.

Юридическая информация

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредит для грузоперевозок на выгодных условиях – Точка Банк