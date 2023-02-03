Определение термина "Абсорбция"

Абсорбция

(от лат. absorptio — поглощение) — включение в экономическую жизнь страны иммигрантов, лиц, прибывших из других стран на постоянное местожительство в данную страну; поглощение одной компанией другой, приобретение совокупных активов и пассивов поглощаемой компании с выделением ей в качестве компенсации доли капитала или выпущенных с этой целью акций.