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Определение термина "Административно-командная система"

Административно-командная система -
система управления экономикой страны, в которой главенствующая роль принадлежит распределительным, командным методам, а власть сосредоточена в руках центральных органов управления, бюрократического аппарата. Для такой системы характерно централизованное директивное планирование, при котором предприятия действуют в соответствии с доводимыми им из верхних эшелонов управления плановыми заданиями. Административно-командная система опирается на тоталитарные режимы, она противоречит демократическим принципам управления, препятствует развитию свободного рынка, конкуренции, предпринимательства.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Административно-командная система -
"система управления экономикой страны, в которой главенствующая роль принадлежит распределительным, командным методам и власть сосредоточена в руках центральных органов управления, бюрократического аппарата. Для административно-командной системы характерно централизованное директивное планирование, предприятия действуют в соответствии с доводимыми им из верхних эшелонов управления плановыми заданиями. Административно-командная система опирается на тоталитарные режимы, она противоречит демократическим принципам управления, препятствует развитию свободного рынка, конкуренции, предпринимательства. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Административно-командная система: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка