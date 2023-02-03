Определение термина "Административно-командная система"

Административно-командная система

система управления экономикой страны, в которой главенствующая роль принадлежит распределительным, командным методам, а власть сосредоточена в руках центральных органов управления, бюрократического аппарата. Для такой системы характерно централизованное директивное планирование, при котором предприятия действуют в соответствии с доводимыми им из верхних эшелонов управления плановыми заданиями. Административно-командная система опирается на тоталитарные режимы, она противоречит демократическим принципам управления, препятствует развитию свободного рынка, конкуренции, предпринимательства.