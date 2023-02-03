Определение термина "Агрегирование"

Агрегирование

1) укрупнение экономических показателей посредством их объединения в группу. Агрегированные показатели представляют обобщенные, синтетические измерители, объединяющие в одном общем показателе многие частные. Так, например, показатель объема промышленного производства в стране представляет суммарную величину объемов производства всех промышленных предприятий. Агрегирование осуществляется посредством суммирования, группировки или других способов сведения частных показателей в обобщенные; 2) действие, противоположное сегментации рынка, рассмотрение рынка как однородной среды, в которой используются единые маркетинговые приемы.