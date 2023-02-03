Определение термина "Агрессивный портфель"

Агрессивный портфель

портфель активно покупаемых и продаваемых ценных бумаг, содержащий такие их выпуски, в отношении стоимости которых существует предположение, что она будет быстро возрастать; этим он отличается от устойчивых к переменам конъюнктуры ценных бумаг, которые, однако, приносят более высокий доход, например, облигаций или привилегированных акций.