Определение термина "Акцептант"

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

физическое или юридическое лицо, принявшее на себя обязательство оплатить вексель, счет и поставившее на них свою подпись — акцептант становится главным должником по данному документу.

физическое или юридическое лицо, принявшее на себя обязательство оплатить вексель, счет.

Популярные термины

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

"слабо формализуемые, ""неточные"", не обладающие четкой аксиоматикой науки (в отличие от естественных наук); к ним отно...

СВОП

1) вид финансовых сделок, при которых покупатель (продавец) валюты, ценных бумаг в момент ее покупки (продажи) берет на ...

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

статистический показатель, отражающий на определенную дату стоимость товарно-материальных ценностей, в состав которых вх...

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ

(лат. subjectum — лицо, субъект) — лицо, осуществляющее экономическую, хозяйственную деятельность, будь то человек, семь...

ЕДИНИЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА

спрос, при котором процентное сокращение в цене вызывает такое процентное увеличение количества покупаемого товара, что ...

ЕДИНИЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА

спрос, при котором процентное сокращение в цене вызывает такое процентное увеличение количества потребного товара, что о...