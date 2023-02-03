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Определение термина "Акцептованный вексель"

Акцептованный вексель -
вексель с обязательством оплатить его при предъявлении и наступлении обусловленного срока, указанного в этом документе, имеющий надпись акцептанта (банка) о согласии на его оплату. А.В. обычно оформляется надписью типа «акцептован», «принят», «обязуюсь оплатить» или просто подписью плательщика на его оплату. Плательщик становится акцептантом — главным вексельным должником, отвечающим за его оплату в установленный срок. В случае неплатежа держатель векселя имеет право на прямой иск против акцептанта. В соответствии с Женевской конвенцией о единообразном законе о векселях, акцепт должен быть безусловным, но он может быть ограничен частью вексельной суммы (частичный акцепт). А.В., основанные на торговой сделке (коммерческие векселя), принимаются коммерческими банками к учету (покупаются) и в обеспечение предоставляемых кредитов. Краткосрочные векселя переучитываются центральными банками. Векселя, акцептованные банками, обычно используются ими при взаимном кредитовании.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Акцептованный вексель -
"вексель (счет) с обязательством оплатить его при предъявлении и наступлении обусловленного срока, указанного в этом документе, или имеющий согласие банка гарантировать оплату указанной в нем суммы. Акцептованный вексель обычно оформляется надписью типа ""акцептован"", ""принят"", ""обязуюсь оплатить"" или просто подписью плательщика на его оплату. Плательщик становится акцептантом — главным вексельным должником, отвечающим за его оплату в установленный срок. В случае неплатежа держатель векселя имеет право на прямой иск против акцептанта. В соответствии с Женевской конвенцией об единообразном законе о векселях акцепт должен быть безусловным, но он может быть ограничен частью вексельной суммы (частичный акцепт). Акцептованные векселя, основанные на торговой сделке (коммерческий вексель), принимаются коммерческими банками к учету (покупаются) и в обеспечение предоставляемых кредитов. Краткосрочные векселя переучитываются центральными банками. Векселя, акцептованные банками, обычно используются ими при взаимном кредитовании."

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Акцептованный вексель: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка