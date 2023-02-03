Определение термина "Акцептованный вексель"

Акцептованный вексель

вексель с обязательством оплатить его при предъявлении и наступлении обусловленного срока, указанного в этом документе, имеющий надпись акцептанта (банка) о согласии на его оплату. А.В. обычно оформляется надписью типа «акцептован», «принят», «обязуюсь оплатить» или просто подписью плательщика на его оплату. Плательщик становится акцептантом — главным вексельным должником, отвечающим за его оплату в установленный срок. В случае неплатежа держатель векселя имеет право на прямой иск против акцептанта. В соответствии с Женевской конвенцией о единообразном законе о векселях, акцепт должен быть безусловным, но он может быть ограничен частью вексельной суммы (частичный акцепт). А.В., основанные на торговой сделке (коммерческие векселя), принимаются коммерческими банками к учету (покупаются) и в обеспечение предоставляемых кредитов. Краткосрочные векселя переучитываются центральными банками. Векселя, акцептованные банками, обычно используются ими при взаимном кредитовании.