Определение термина "Акционерное общество"

Акционерное общество

(АО) - 1) объединение нескольких физических лиц, нескольких предприятий, формирующее свой капитал посредством выпуска и продажи акций; 2) организационно-правовая форма существования и функционирования предприятий, привлекающих акционерный капитал. АО закрытого типа (АОЗТ) распространяет свои акции в форме закрытой подписки по решению учредителей. АО открытого типа (АООТ) реализует акции посредством открытой продажи. АО - это форма концентрации капитала и основная организационная форма крупного предприятия. В уставе АО фиксируются цели общества, размер капитала, порядок управления, структура руководящих органов и т.д. Высший орган АО - общее собрание акционеров, созываемое, как правило, один раз в год. Текущими делами АО руководит правление, наблюдательный совет, совет директоров. Капитал АО, образуемый путем объединения многих индивидуальных капиталов и денежных доходов посредством выпуска акций и облигаций, затем увеличивается за счет прибыли АО и выпуска новых акций. Состоит из собственного капитала и заемного. Собственный капитал включает: средства, полученные от выпуска и реализации акций (собственно акционерный капитал), и резервный капитал, который создается за счет отчислений от прибыли. Заемный капитал образуется за счет средств банковского кредита и средств от выпуска облигаций.