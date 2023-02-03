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Определение термина "Акционерное общество"

Акционерное общество -
(АО) - 1) объединение нескольких физических лиц, нескольких предприятий, формирующее свой капитал посредством выпуска и продажи акций; 2) организационно-правовая форма существования и функционирования предприятий, привлекающих акционерный капитал. АО закрытого типа (АОЗТ) распространяет свои акции в форме закрытой подписки по решению учредителей. АО открытого типа (АООТ) реализует акции посредством открытой продажи. АО - это форма концентрации капитала и основная организационная форма крупного предприятия. В уставе АО фиксируются цели общества, размер капитала, порядок управления, структура руководящих органов и т.д. Высший орган АО - общее собрание акционеров, созываемое, как правило, один раз в год. Текущими делами АО руководит правление, наблюдательный совет, совет директоров. Капитал АО, образуемый путем объединения многих индивидуальных капиталов и денежных доходов посредством выпуска акций и облигаций, затем увеличивается за счет прибыли АО и выпуска новых акций. Состоит из собственного капитала и заемного. Собственный капитал включает: средства, полученные от выпуска и реализации акций (собственно акционерный капитал), и резервный капитал, который создается за счет отчислений от прибыли. Заемный капитал образуется за счет средств банковского кредита и средств от выпуска облигаций.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Акционерное общество -
хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Акционеры отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций; орган управления акционерного общества — совет директоров, избираемый общим собранием. Закрытое акционерное общество распространяет свои акции в форме закрытой подписки по решению учредителей. Открытое акционерное общество распространяет свои акции посредством открытой продажи. См. также ОБЩЕСТВО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Акционерное общество: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка