Определение термина "Аккорд"

Аккорд

(итал. accordo — соглашение, договор) — сдельная разовая оплата завершенной работы, единовременная выплата организацией заработной платы работникам за весь объем полностью выполненных работ по заранее установленной ставке оплаты. Обычно аккордная оплата применяется в условиях, когда работу надо выполнить срочно и заказчик готов оплатить ее по повышенному тарифу.