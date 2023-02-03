Определение термина "Актив"

Актив

1) совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих предприятию. А. подразделяется на материальные (здания, сооружения, машины и оборудование, материальные запасы, банковские вклады, вложения в ценные бумаги, пакеты, долговые обязательства других предприятий, особые права на использование ресурсов) и нематериальные ценности (интеллектуальный продукт, патенты, долговые обязательства других предприятий, особые права на использование ресурсов); 2) часть бухгалтерского баланса, отражающая на отчетную дату основные и оборотные средства предприятия в денежном выражении, их состав и размещение; 3) превышение доходов над расходами. Бухгалтерский баланс имеет также пассив. Итог А. баланса равняется итогу пассива.