Определение термина "Анализ дисперсионный"

Анализ дисперсионный

"статистический метод установления структуры связи между результативным и факторными признаками; разложение полной вариации зависимой переменной (полная вариация определяется как сумма квадратов отклонений от среднего) в пропорции, определяемой изменениями отдельных каузальных переменных или их групп плюс необъяснимые или остаточные изменения; может быть основой для проверки гипотез относительно существенности отдельных переменных или их групп в регрессионном анализе. См. также ДИСПЕРСИЯ. "