Определение термина "Аннуитет"

Аннуитет

"(от лат. annuitas — ежегодный платеж) — 1) один из видов срочного государственного займа, по которому ежегодно выплачиваются проценты и погашается часть суммы; 2) равные друг другу денежные платежи, выплачиваемые через определенные промежутки времени в счет погашения полученного кредита, займа и процентов по нему; рента. "