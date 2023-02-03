Определение термина "Антидемпинговая пошлина"

Антидемпинговая пошлина

вид ввозных таможенных пошлин, обеспечивающих защиту внутреннего рынка страны от ввоза товаров по демпинговым ценам. Взимается с импортируемых товаров, реализуемых по бросовым ценам или ввозимых из государств, субсидирующих экспорт. Ее использование разрешается в том случае, когда демпинг наносит материальный ущерб национальной промышленности страны-импортера. Методика расчета пошлины содержится в Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ).