Определение термина "Арбитражные сделки"

Арбитражные сделки

биржевые сделки, учитывающие разницу в ценах на один и тот же биржевой товар на различных биржах или разные сроки поставки, а также замена одних акций на другие с целью получения дополнительной прибыли. Различают следующие виды арбитражных сделок: валютные — сделки, позволяющие получить прибыль за счет разницы в курсах в определенный момент (простые — в курсах одной валюты и сложные — нескольких валют); процентные — сделки, прибыль по которым можно получить, используя разницу в процентных ставках на рынках капиталов; товарные — сделки, заключаемые в целях получения прибыли от разницы в ценах на товарных рынках; фондовые — операции одновременной купли-продажи ценных бумаг по различным курсам; одновременное заключение сделок на биржевом и внебиржевом рынках, на биржевых рынках разных стран, регионов, а также сделок, учитывающих разницу между курсами бирж из-за различия временных поясов; покупка права подписки на ценные бумаги или конверсию ценных бумаг с их одновременной продажей. По виду получения дохода выделяют дивидендные и дисконтные арбитражные сделки.