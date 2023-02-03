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Определение термина "Арбитражные сделки"

Арбитражные сделки -
биржевые сделки, учитывающие разницу в ценах на один и тот же биржевой товар на различных биржах или разные сроки поставки, а также замена одних акций на другие с целью получения дополнительной прибыли. Различают следующие виды арбитражных сделок: валютные — сделки, позволяющие получить прибыль за счет разницы в курсах в определенный момент (простые — в курсах одной валюты и сложные — нескольких валют); процентные — сделки, прибыль по которым можно получить, используя разницу в процентных ставках на рынках капиталов; товарные — сделки, заключаемые в целях получения прибыли от разницы в ценах на товарных рынках; фондовые — операции одновременной купли-продажи ценных бумаг по различным курсам; одновременное заключение сделок на биржевом и внебиржевом рынках, на биржевых рынках разных стран, регионов, а также сделок, учитывающих разницу между курсами бирж из-за различия временных поясов; покупка права подписки на ценные бумаги или конверсию ценных бумаг с их одновременной продажей. По виду получения дохода выделяют дивидендные и дисконтные арбитражные сделки.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Арбитражные сделки: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка