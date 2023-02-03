Определение термина "Арендная плата"

Арендная плата

"денежная оплата права пользования арендуемым имуществом. Величина арендной платы определяется договором об аренде, обычно она принимается равной сумме амортизационных отчислений и прибыли, получаемой арендодателем от арендатора. Величина арендной платы за землю, государственное и муниципальное имущество может быть регламентированной законодательными актами государства и другими нормативными актами. "