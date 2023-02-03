Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Ассоциация

Определение термина "Ассоциация"

Ассоциация -
добровольное объединение физических и (или) юридических лиц с целью взаимного сотрудничества при сохранении самостоятельности и независимости входящих в объединение членов. А. представляет собой наиболее «мягкую» форму объединения, совместных действий, взаимопомощи экономических субъектов. А. организуются для совместного решения научно-технических, коммерческих, социальных, производственных и экономических задач, представляющих интерес для группы организаций. Имущество А. состоит из вступительных взносов ее членов: взносов в специальные фонды членов, заинтересованных в решении конкретных задач; доходов от собственной деятельности А.; из пожертвований организаций, заинтересованных в развитии А.; спонсорских взносов; из кредитов, получаемых из государственных и коммерческих банков. В состав А., как правило, входят узкоспециализированные предприятия или хозяйственные субъекты, расположенные на определенной территории. Как правило, ее члены могут входить в различные другле образования. Все члены А. сохраняют свою отраслевую и региональную подчиненность. В России имеются А. коммерческих банков, в частности Ассоциация российских банков. Бан-ковские А. — объединения частных банков, создаваемые с целью защиты их профессиональных интересов. Банковские А. принимают меры по обеспечению наиболее благоприятных для банков законодательных норм, унифицируют правила проведения банковских операций и осуществляют контроль над их выполнением, являются информационными центрами. Образуются как по территориальному признаку, так и по специализации банков.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Ассоциация -
"(от лат. associatio — соединение) — добровольное объединение физических и (или) юридических лиц с целью взаимного сотрудничества при сохранении самостоятельности и независимости входящих в объединение членов. Ассоциация представляет наиболее ""мягкую"" форму объединения, совместных действий, взаимопомощи экономических субъектов."

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Популярные термины

ОРГАНИЗАЦИЯ

(фр. organisation, от лат. organize — придаю стройный вид) 1) строение, устройство чего-л., 2) совокупность людей, групп...

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

"слабо формализуемые, ""неточные"", не обладающие четкой аксиоматикой науки (в отличие от естественных наук); к ним отно...

СВОП

1) вид финансовых сделок, при которых покупатель (продавец) валюты, ценных бумаг в момент ее покупки (продажи) берет на ...

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

статистический показатель, отражающий на определенную дату стоимость товарно-материальных ценностей, в состав которых вх...

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ

(лат. subjectum — лицо, субъект) — лицо, осуществляющее экономическую, хозяйственную деятельность, будь то человек, семь...

ЕДИНИЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА

спрос, при котором процентное сокращение в цене вызывает такое процентное увеличение количества покупаемого товара, что ...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Ассоциация: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка