Определение термина "Ассоциация"

Ассоциация

добровольное объединение физических и (или) юридических лиц с целью взаимного сотрудничества при сохранении самостоятельности и независимости входящих в объединение членов. А. представляет собой наиболее «мягкую» форму объединения, совместных действий, взаимопомощи экономических субъектов. А. организуются для совместного решения научно-технических, коммерческих, социальных, производственных и экономических задач, представляющих интерес для группы организаций. Имущество А. состоит из вступительных взносов ее членов: взносов в специальные фонды членов, заинтересованных в решении конкретных задач; доходов от собственной деятельности А.; из пожертвований организаций, заинтересованных в развитии А.; спонсорских взносов; из кредитов, получаемых из государственных и коммерческих банков. В состав А., как правило, входят узкоспециализированные предприятия или хозяйственные субъекты, расположенные на определенной территории. Как правило, ее члены могут входить в различные другле образования. Все члены А. сохраняют свою отраслевую и региональную подчиненность. В России имеются А. коммерческих банков, в частности Ассоциация российских банков. Бан-ковские А. — объединения частных банков, создаваемые с целью защиты их профессиональных интересов. Банковские А. принимают меры по обеспечению наиболее благоприятных для банков законодательных норм, унифицируют правила проведения банковских операций и осуществляют контроль над их выполнением, являются информационными центрами. Образуются как по территориальному признаку, так и по специализации банков.