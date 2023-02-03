Определение термина "Аварийный комиссар"

Аварийный комиссар

юридическое или физическое лицо, к услугам которого прибегают страховщики для защиты своих интересов при наступлении страхового случая с застрахованным имуществом. Аварийный комиссар устанавливает характер, причины, величину убытков в результате аварии и нанесения ущерба застрахованным грузам и транспортным средствам (судам). По результатам проведенной работы аварийный комиссар составляет аварийный сертификат. Является посредником между страховщиком и страхователем.