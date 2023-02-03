Определение термина "Автаркизация региональная"

Автаркизация региональная

стремление отдельных регионов государства приобрести экономическую, а затем, как правило, и политическую независимость; находит выражение в идеологии экономического сепаратизма и существует практически в любом федеративном государстве, так как региональная элита экономически развитых субъектов Федерации стремится к наибольшей политической независимости. В рамках сложившихся федераций эти тенденции гасятся устоявшимся механизмом федеративных отношений, препятствующим развитию экономического сепаратизма.