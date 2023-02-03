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Определение термина "Авторитаризм"

Авторитаризм -
(от лат. autoritas — приказание, полная власть, влияние) — форма власти, сосредоточенной в руках одного человека или в одном властном органе. Признаки авторитаризма: а) чрезмерная централизация власти; б) безапелляционный командный метод руководства; в) безусловное повиновение подчиненных руководителю. Все эти свойства проявляются в виде принуждения к исполнению воли руководителя, подавления воли, самостоятельности подчиненных.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Авторитаризм: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка