Определение термина "Авторитаризм"

Авторитаризм

(от лат. autoritas — приказание, полная власть, влияние) — форма власти, сосредоточенной в руках одного человека или в одном властном органе. Признаки авторитаризма: а) чрезмерная централизация власти; б) безапелляционный командный метод руководства; в) безусловное повиновение подчиненных руководителю. Все эти свойства проявляются в виде принуждения к исполнению воли руководителя, подавления воли, самостоятельности подчиненных.