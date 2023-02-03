Определение термина "Баланс основных средств"

Баланс основных средств

баланс, в котором сопоставляются наличные основные средства с учетом их износа и выбытия и вновь вводимые средства на предмет достижения соответствия основных средств потребностям в них, диктуемым объемами производства. Б.О.С. составляется в целях определения показателей воспроизводства (выбытия, обновления) основных средств.