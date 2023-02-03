Определение термина "Банк ипотечный"

Банк ипотечный

специализированный недепозитный коммерческий банк, занимающийся выдачей ипотечных кредитов, то есть кредитов под залог недвижимости либо на приобретение недвижимости. Кредиты ипотечного банка носят долгосрочный характер. Источником денежных средств банка выступают первичные взносы, платежи клиентов, преимущественно тех, кто желал бы получить ипотечный кредит, а также собственный капитал банка. В зависимости от направлений кредитования ипотечные банки делятся на земельные банки, предоставляющие кредит под залог земли, мелиоративные банки, предоставляющие кредит на мелиоративные работы, коммунальные банки, предоставляющие кредит под залог городской недвижимости.