Определение термина "Банковский консорциум"

Банковский консорциум

группа банков, временно организованная одним из наиболее крупных банков — главой консорциума с целью проведения совместных кредитных операций и снижения возможных потерь из-за неплатежеспособности заемщика. Для заемщика сотрудничество с банковским консорциумом обычно упрощает пролонгацию кредита. Известны случаи, когда такое временное объединение усилий банков для решения конкретных задач приводило к их укрупнению, слиянию.