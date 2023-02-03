Определение термина "Билборд"

Билборд

"отдельно стоящая конструкция, предназначенная для размещения рекламного объявления больших размеров. Первые рекламные щиты появились около 100 лет назад в Америке. Впоследствии площади для рекламы стали называть билбордами, в буквальном переводе ""доска объявлений"". В России первые билборды как специально построенные конструкции появились в начале 1990-х гг. Самым распространенным форматом билбордов является щит 3×6 м, менее распространенные щиты размером 3×12 м, хотя в последнее время появляется все больше таких новых форматов, как суперсайты 5×15 м и брандмауэры с тенденцией на увеличение площади рекламного объявления. Менее чем за 10 лет большинство щитов приобрело подсветку, а также появились рекламные щиты со сменяющимся изображением (призматрон, тривижн)."