Определение термина "Биржевой оборот"

Биржевой оборот

объем сделок с ценными бумагами или товарами (если речь идет о товарной бирже), совершенных на бирже за определенный период времени. Рассчитывается как сумма цен реализованных товаров или ценных бумаг. Иногда показателем биржевого оборота на фондовой бирже служит количество реализованных ценных бумаг.