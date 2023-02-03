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Определение термина "Биржевой оборот"

Биржевой оборот -
объем сделок с ценными бумагами или товарами (если речь идет о товарной бирже), совершенных на бирже за определенный период времени.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Биржевой оборот -
объем сделок с ценными бумагами или товарами (если речь идет о товарной бирже), совершенных на бирже за определенный период времени. Рассчитывается как сумма цен реализованных товаров или ценных бумаг. Иногда показателем биржевого оборота на фондовой бирже служит количество реализованных ценных бумаг.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Биржевой оборот: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка