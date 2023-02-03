Определение термина "Бизнес-ангел"

Бизнес-ангел

частный инвестор, который вкладывает деньги в перспективные стартапы. Бизнес-ангелы могут помогать начинающим предпринимателям не только финансово, но и профессионально: давать экспертные советы, помогать в продвижении. Взамен они получают долю в компании.