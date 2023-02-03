Определение термина "Бланковый кредит"

Бланковый кредит

кредит, предоставляемый без обеспечения товарно-материальными ценностями или ценными бумагами. Б.К. используются в основном клиенты, которые имеют длительные деловые отношения с банком, доверяют ему свои финансовые операции, обладают высокой платежеспособностью.