Определение термина "Быки"

Быки

"жарг.: биржевые игроки, играющие на фондовых биржах на повышение. Предвидя рост курса ценных бумаг и способствуя ему, ""быки"" заранее скупают ценные бумаги, курс которых должен повыситься, с тем чтобы потом выгодно продать по более высокой цене, осуществив спекулятивную операцию. Название ""быки"" связано со стремлением таких игроков поднять цены ""на рога"". Противоположное понятие — ""медведи""."