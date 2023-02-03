Определение термина "Колл-центр"

Колл-центр

центр обработки звонков в организации или госструктуре. Сотрудники кол-центра отвечают на звонки и помогают получить информацию о продукте, услуге или сервисе. Кол-центр может быть холодным или горячим. Холодные колл-центры специализируются на звонках тем, кто не обращался в компанию или организацию сам. Обычно холодные звонки из кол-центров нацелены на продажу товаров, реже — на проведение опросов. Горячие колл-центры — горячие линии, на которых можно получить ответ на вопрос, оставить жалобу или записаться на удобное время.