Определение термина "Целевая комплексная программа"

Целевая комплексная программа

система увязанных между собой по содержанию, срокам, исполнителям, ресурсам мероприятий (действий) производственно-технологического, научно-технического, социального, организационного характера, направленных на достижение единой цели, решение общей проблемы. В такой программе должны быть представлены цели, пути и средства решения программной проблемы. Известны федеральные и региональные, научно-технические, социально-экономические, экологические целевые комплексные программы.