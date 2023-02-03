Определение термина "Целевые рынки"

Целевые рынки

сегменты рынка, на которых фирма сосредотачивает свои основные усилия. Эти сегменты отличаются друг от Друга по показателям предпочтительности, ответных реакций и доходности. Фирма должна сконцентрировать усилия и энергию на сегментах, которые она может обслужить лучше всего с конкурентной точки зрения. Для каждого из отобранных целевых сегментов нужно разработать отдельную стратегию маркетинга.