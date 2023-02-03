Определение термина "Цессия"

Цессия

(лат. cessio — передача) — уступка, передача другим лицам своего права на обладание собственностью, средствами или на их получение. Например, кредитор (цедент) может передать свое право на получение долга другому лицу (цессионарию); используется как обозначение передачи риска на перестрахование. В этом случае перестрахователь выступает в роли цедента, а перестраховщик в роли цессионария.