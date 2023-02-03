Чарты

(англ, chart — диаграмма, схема) — графики и диаграммы, применяемые для учета и прогнозирования цен на рынках, построенные с использованием графических символов. Обычно Ч. составляются и используются мелкими торговцами из-за простоты обращения с ними для чисто механического экстраполяционного прогнозирования с помощью Ч., не требующего глубоких знаний.