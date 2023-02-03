Определение термина "Чековый бланк"

Чековый бланк

изготовленный типографским способом на специальной бумаге формуляр чека. Для предотвращения подделок Ч.Б. печатаются на специальной бумаге и снабжаются последовательной нумерацией. Ч.Б. брошюруются в чековые книжки, которые выдаются клиентам банка.