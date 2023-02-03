Определение термина "Человеко-день"

Человеко-день

единица измерения рабочего времени, характеризующая работу одного человека в течение одного рабочего дня вне зависимости от установленной продолжительности рабочего дня. В таких единицах иногда измеряют общее рабочее время работника, бригады за определенный, достаточно продолжительный период.