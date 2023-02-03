Определение термина "Чистая разница"

Чистая разница

последняя колонка в таблице зарегистрированных акций и облигаций, показывающая разницу между ценой, зарегистрированной на бирже перед ее закрытием на день опубликования таблицы, и ценой в последний день продажи ценной бумаги, скорректированной для подсчета дивидендов и других выплат.