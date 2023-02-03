Определение термина "Чистые активы"

Чистые активы

расчетная величина, определяемая путем вычитания из суммы активов, в которую включаются денежное и неденежное имущество по балансовой стоимости, основные средства и иные внеоборотные активы, кроме задолженности участников по их вкладам в уставный капитал, задолженность организации за проданное ей имущество: запасы и затраты (во II разделе актива баланса); денежные средства, расчеты и прочие активы (в III разделе баланса) сумм ее обязательств (целевые финансирование и поступления, арендные обязательства, долгосрочные и краткосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам, расчеты и пассивы, кроме сумм, отраженных по статьям «Резервы по сомнительным долгам» и «Доходы будущих периодов».