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Определение термина "Даровые блага"

Даровые блага -
блага, необходимость производства и распределения которых в обществе отсутствует, поскольку их предложение настолько велико, что их цена равна нулю, например солнечный свет, снег зимой и т.п.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Даровые блага -
"блага, необходимость производства и распределения которых в обществе отсутствует, поскольку их предложение настолько велико, что цена равна нулю, например солнечный свет, снег зимой и т. п. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Даровые блага: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка