Определение термина "Дебет"

Дебет

"(от лат. debet — он должен) — одна из сторон (левая) бухгалтерского счета, имеющего форму двусторонней таблицы. В дебетовой стороне счетов регистрации состояния и движения денежных средств и запасов материальных ценностей предприятия (активов) указывается наличие ценностей на начало месяца и их поступление в течение месяца. В дебетовой стороне счетов регистрации состояния и движения источников средств (пассивов) отражается уменьшение источников, например долгов предприятию со стороны его должников. "