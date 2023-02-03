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Определение термина "Дебет"

Дебет -
(лат. debet — он должен) — левая часть счета бухгалтерского учета для отражения хозяйственной операции методом двойной записи. Запись в Д. одного счета повторяется в кредите другого. В активных счетах она означает увеличение средств, в пассивных — уменьшение источников этих средств.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Дебет -
"(от лат. debet — он должен) — одна из сторон (левая) бухгалтерского счета, имеющего форму двусторонней таблицы. В дебетовой стороне счетов регистрации состояния и движения денежных средств и запасов материальных ценностей предприятия (активов) указывается наличие ценностей на начало месяца и их поступление в течение месяца. В дебетовой стороне счетов регистрации состояния и движения источников средств (пассивов) отражается уменьшение источников, например долгов предприятию со стороны его должников. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Дебет: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка