Определение термина "Дебетовая карта"

Дебетовая карта

"один из видов ""пластиковых денег"", пластиковая карточка с магнитной ""дорожкой"", по такой карточке можно осуществить платежи на сумму, равную вкладу на текущем счете в банке; не выполняют функцию создания дополнительной покупательной возможности для владельца. "